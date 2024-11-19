رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نظام سداد شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل.. «تسليم فوري»

كتب:

منة عبده
05:35 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
شقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حجز شقق الإسكان المطروحة ضمن «سكن لكل المصريين 5» أمس، لذوي الهمم، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وتضمن الطرح وحدات جاهزة للتسليم، وأخرى تُسلم خلال 36 شهرًا. 

الحجز الإلكتروني متاح الآن لذوي الهمم 

وشملت شقق الإسكان الاجتماعي ضمن «سكن لكل المصريين 5»، عددا من المدن الجديدة داخل المحافظات لمنخفضي الدخل، بمساحة 90 م2، كما يلي:

- محافظة المنوفية: مدينة السادات.

- محافظة سوهاج: مدينة أخميم الجديدة ومدينة سوهاج الجديدة.

- محافظة قنا: مدينة غرب قنا، ومدينة قنا الجديدة.

- محافظة الأقصر: مدينة طيبة الجديدة.

- محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة.

- محافظة أسوان: مدينة أسوان الجديدة.

- محافظة الجيزة: مدينة أكتوبر الجديدة. 

نظام سداد شقق الإسكان الاجتماعي مساحة 90 م2

ووفقا لكراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، جاء نظام سداد الشقق مساحة 90 م2 لمنخفضي الدخل والجاهزة للتسليم الفوري، كما يلي:

- سعر بيع الوحدة السكنية: 500 ألف جنيه، بخلاف 5% من سعر البيع كمبلغ للصيانة.

- مقدم جدية الحجز: 30 ألف جنيه.

- المصاريف الإدارية: 355 جنيهًا.

- يتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.

- الدعم النقدي المباشر يتراوح بين 5 و130 ألف جنيه، حسب مستويات الدخل، ويُخصم من سعر الوحدة.

- الدعم غير المباشر في حدود مليون و200 ألف جنيه. 

ويمكن الاطلاع على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، من خلال الضغط هنــــا

اقرأ المزيد:

لينك كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 pdf .. المقدم 20 ألف جنيه والحجز يبدأ غدا

«الإسكان» تطرح شقق سكن لكل المصريين 5 بجميع المحافظات غدا.. الشروط وأماكن الحجز

«الإسكان»: طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين 5» 18 نوفمبر المقبل

طريقة حجز وحدة في «سكن لكل المصريين 5» لمتوسطي الدخل.. الحد الأدنى 12 ألف جنيه

كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 5.. سعر الوحدة وتفاصيل الحجز

تفاصيل كراسة شروط شقق «سكن لكل المصريين 5».. الأسعار والمواصفات
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.