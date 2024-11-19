نظام سداد شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل.. «تسليم فوري»

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حجز شقق الإسكان المطروحة ضمن «سكن لكل المصريين 5» أمس، لذوي الهمم، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وتضمن الطرح وحدات جاهزة للتسليم، وأخرى تُسلم خلال 36 شهرًا.

الحجز الإلكتروني متاح الآن لذوي الهمم

وشملت شقق الإسكان الاجتماعي ضمن «سكن لكل المصريين 5»، عددا من المدن الجديدة داخل المحافظات لمنخفضي الدخل، بمساحة 90 م2، كما يلي:

- محافظة المنوفية: مدينة السادات.

- محافظة سوهاج: مدينة أخميم الجديدة ومدينة سوهاج الجديدة.

- محافظة قنا: مدينة غرب قنا، ومدينة قنا الجديدة.

- محافظة الأقصر: مدينة طيبة الجديدة.

- محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة.

- محافظة أسوان: مدينة أسوان الجديدة.

- محافظة الجيزة: مدينة أكتوبر الجديدة.

نظام سداد شقق الإسكان الاجتماعي مساحة 90 م2

ووفقا لكراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، جاء نظام سداد الشقق مساحة 90 م2 لمنخفضي الدخل والجاهزة للتسليم الفوري، كما يلي:

- سعر بيع الوحدة السكنية: 500 ألف جنيه، بخلاف 5% من سعر البيع كمبلغ للصيانة.

- مقدم جدية الحجز: 30 ألف جنيه.

- المصاريف الإدارية: 355 جنيهًا.

- يتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.

- الدعم النقدي المباشر يتراوح بين 5 و130 ألف جنيه، حسب مستويات الدخل، ويُخصم من سعر الوحدة.

- الدعم غير المباشر في حدود مليون و200 ألف جنيه.

ويمكن الاطلاع على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، من خلال الضغط هنــــا.