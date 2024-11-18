«الكرميلن» يرد على تصريحات بايدن بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا

علق الكرملين في أول رد فعل رسمي على الأنباء المتعلقة بالسماح للرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذا القرار بأنه «صب الزيت على النار».

الكرميلن يرد على تصريحات بايدن بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

وحذر الكرملين، في بيان اليوم الاثنين، من أن هذا القرار سيزيد من التوترات ويعمق التدخل الأمريكي في الصراع القائم. وأكد بيسكوف أنّ الإذن الممنوح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب الأراضي الروسية سيؤدي إلى «وضع جديد تمامًا» فيما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة في النزاع. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

تأتي هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن إدارة بايدن، قررت السماح لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية في العمق الروسي. وفقا لوكالة «فرانس برس».

الكرميلن قلق من تصريحات مجلس الدوما

وأبدى الكرملين قلقه أيضًا من تصريحات مجلس الدوما الروسي، الذي اعتبر أن السماح باستخدام صواريخ أتاكمز ضد الأراضي الروسية يستلزم ردًا قاسيًا. وفي هذا السياق، قال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، إن هذا الإذن المحتمل سيؤدي إلى مشاركة مباشرة للولايات المتحدة في الصراع العسكري.

أضاف سلوتسكي أن بايدن يبدو أنه يسعى لتسجيل اسمه في التاريخ بلقب جو الدموي، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتطلب ردًا شديدًا من روسيا.

يُذكر أن قرار بايدن يتعلق باستخدام صواريخ أتاكمز بعيد المدى، وقد تأتي هذه الخطوة في سياق معلومات حول وجود قوات كورية شمالية في منطقة كورسك، مما قد يثير ردود فعل قوية من الجانب الروسي.