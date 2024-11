ابن ترامب يتهم بايدن بتصعيد الحرب في أوكرانيا قبل 2025.. ماذا حدث؟

أثار دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، جدلا واسعا بعد تصريحاته التي انتقد فيها الدور المحتمل للمجمع الصناعي العسكري في تصعيد الحرب في أوكرانيا، تزامنا مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن السماح للقوات الأوكرانية باستخدام صواريخ بعيدة المدى، لضرب الأراضي الروسية، وهو تحول كبير في سياسة واشنطن تجاه الحرب الروسية الأوكرانية.

والمجمع الصناعي العسكري هو علاقة متشابكة بين الجيش الأمريكي وصناعة الدفاع التي تزوده بالمعدات، وينظر إليهما كمصلحة تؤثر على السياسة العامة والمالية.

بعد إعلان بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ «أتاكمز» طويلة المدى التي تتمتع بمدى يصل إلى 300 كيلومتر، بهدف ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، أثارت التساؤلات حول التحول الكبير في استراتيجية الدعم الأمريكي لأوكرانيا، حيث كانت واشنطن قد رفضت سابقًا السماح لكييف بضرب العمق الروسي.

وكتب ابن ترامب تعقيبا في منشور على منصة «إكس»، قائلًا: «يبدو أن المجمع الصناعي العسكري يريد التأكد من حصولهم على الحرب العالمية الثالثة»، موضحًا أن الموافقة علي ضرب العمق الروسي بهدف تصعيد الصراع قبل تولي ترامب الرئاسة في يناير 2025، مؤكدًا: أن ذلك حدث «قبل أن تتاح لوالدي فرصة لخلق السلام وإنقاذ الأرواح».

وأضاف أنه «يجب وقف تلك تريليونات الدولارات.. أيها الحمقى»، مشيرًا إلى أن استخدام هذه الأسلحة قد يؤدي إلى تصعيد خطير في الحرب العالمية التي يعتقد أنها قد تكون وراء هذه التحركات.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh