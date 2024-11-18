بعد وفاة 2 من أسرته.. بريطاني يحذر من انفجار جهاز شائع داخل منزله

أطلق رجل بريطاني تحذيرا بعد أن تسبب جهاز شائع داخل منزله في وفاة اثنين من أسرته، ليقرر توجيه تحذير للناس لحماية أنفسهم وعائلاتهم من المخاطر المحتملة، فضلا عن تفكيره في مقاضاة الشركة المصنعة، فما القصة؟.

رجل بريطاني يطلق تحذيرا من مجفف الملابس بعد اشتعال منزله

بافان بهات، الذي فقد جدته تشامباجوري 86 عاما وعمه ديباك 66 عاما، بعد أن تسبب عطل كهربائي في مجفف الملابس الخاص به داخل منزله في شمال لندن، في اندلاع حريق مدمر، بحسب صحيفة «صنداي» البريطانية.

الرجل البالغ من العمر 30 عاما كان عائدا من العمل عندما اتصل به أحد الجيران المذعورين ليقول له إن منزله يحترق، وأضاف التقرير: «هرع بافان بأسرع ما يمكن ليجد المنزل مشتعلًا، وكانت خدمات الطوارئ موجودة بالفعل في مكان الحادث».

لسوء الحظ، لم يتمكن أحد من إنقاذ اثنين من أفراد أسرته، وكلاهما يعاني من إعاقة، ويُعتقد أنهما كانا نائمين عندما اندلع الحريق وتوفيا بسبب استنشاق الدخان، بحسب التقرير.

وكشف بافان عن تفاصيل الواقعة، مؤكدا: «لقد كان مجفف الملابس، لقد اكتشفت أنني وضعت للتو قنبلة محتملة في منزلي».

الطبيب الشرعي الذي يحقق في وفاة عائلة بافان، قال إنه سيصدر تقريرا حول منع الوفيات المستقبلية، داعيا إلى مراجعة عملية تقييم المخاطر لمصنعي مجففات الملابس.

وبحسب التقرير، يفكر بافان في رفع دعوى مدنية للحصول على تعويضات ضد الشركة المصنعة لمجفف الملابس، بعدما أصبح بلا مأوى بعد الحريق.

نصائح السلامة لتجنب انفجار مجفف الملابس

في المقابل وجَّه موقع «centauri insurance»، عددا من النصائح من أجل تجنب انفجار مجفف الملابس، والتي تستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

(1) تأكد من استخدام القابس والمنفذ الكهربائي الصحيحين ومن توصيل المجفف بشكل صحيح.

(2) اقرأ تعليمات التشغيل والتحذيرات الخاصة بالشركة المصنعة للمجفف.

(3) لا تقم أبدًا بتحميل مجففك أكثر من اللازم.

(4) لا تترك المجفف يعمل أثناء نومك أو عند مغادرة منزلك.

(5) احرص على إبقاء المنطقة المحيطة بالمجفف خالية من الأشياء التي يمكن أن تحترق بسهولة مثل الصناديق ومواد التنظيف والملابس.