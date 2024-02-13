فكرة عبقرية لتجفيف الملابس في الشتاء.. «الغسيل هينشف في ثواني»

تجفيف الملابس في الشتاء من الأعمال المنزلية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو حتي تجنبها، وخلال فصل الشتاء يصبح الأمر أكثر صعوبة، إذ يوجد العديد الأشخاص الذين يتسألون عن أفكار لضمان تجفيف الملابس بالشتاء، وتكون سريعة لتنشف الغسيل، وخلال التقرير التالي نستعرض بعض الإرشادات والنصائح التي تساعد في تجفيفها بسهولة.

استخدام حامل تجفيف الملابس

- استخدام حامل تجفيف الملابس القابل للطي وتعليق الملابس بالداخل، ووضع الحامل بمنطقة جيدة التهوية في غرفة الغسيل أو الحمام، ويتم تعليق الملابس على الحامل وتركها حتي تجف بشكل طبيعي.

حبل غسيل في المنزل أو داخل البلكونة

- وضع حبل غسيل في المنزل أو داخل البلكونة، وترك الملابس عليه الحبل بعد ترك عصرها جيدا في الغسالة، لأن ذلك سيجعلها تجف أسرع بشكل أسرع لأنها بعيدة عن الرطوبة، وحينما توضع الملابس داخل الشرفة بعيدًا عن الهواء الطلق فتتعرض لنسيم بسيط لتجفيف الأقمشة دون التعرض إلي أشعة الشمس وفي حالة عدم جفاف الملابس بشكل كامل، فيمكن وضع المكواة الساخنة عليها.

- يمكن التأكد من عصر الغسيل بشكل جيد قبل تعرضها إلى الهواء، وذلك سواء باستخدام الغسالة أو باليد، عند نشر الغسيل يجب ترك مساحة بين الملابس لتوفير مساحة يدخل منها الهواء ليجفف الرطوبة، كما يمكن استخدام مجفف الشعر لأن به هواء ساخن ويساعد ذلك في تجفيف الملابس بعد ثواني معدودة، ويجب أن يكون القماش ثقيل حتى لا يأخذ وقت في التجفيف.