مصير انتقال اللاعب أسامة فيصل إلى الأهلي

علق مصدر مسؤول داخل البنك الأهلي، على ما تردد بشأن اقتراب مهاجم الفريق ومنتخب مصر أسامة فيصل، من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأحمر بصفقات قوية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

حقيقة اتفاق الأهلي لضم أسامة فيصل

وقال المصدر لـ«الوطن سبورت»: «كل ما يتردد حول إتمام الاتفاق مع النادي الأهلي على انتقال أسامة فيصل للأحمر عار تمامًا من الصحة.. لم نتلق أي عروض رسمية لرحيل اللاعب عن صفوف الفريق».

وتابع: «حال وصول عرض مناسب لـ أسامة فيصل من أي نادٍ سيتم دراسته بما يتناسب مع مصلحة النادي واللاعب ورغبة الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى وموقفه من رحيل اللاعب».

رغبة أسامة فيصل وطارق مصطفى تحسم أي صفقة

واختتم المصدر: «بكل تأكيد أسامة فيصل من اللاعبين الواعدين في الكرة المصرية، ويؤدي معنا بصورة أكثر من رائعة منذ انضمامه للفريق، لكن رغبة اللاعب ومديره الفني ستحسم الأمر».

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الجمعة المقبل، الموافق 22 من نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري NILE.