مصطفى محمد على رادار ليستر سيتي.. هل ينتقل إلى الدوري الإنجليزي؟

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، حول تفاوض النادي الأهلي مع مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، وإمكانية ضمه في إطار تدعيم صفوف الفريق الأحمر بصفقات قوية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

مصطفى محمد يعلن انضمامه لوكالة جديدة

وأعلن مصطفى محمد رغبته في الرحيل عن صفوف نانت، بسبب عدم مشاركته بصورة منتظمة، ليتخذ قرارًا خلال الساعات الأخيرة بتغيير وكيله، والانضمام إلى وكالة «CAA Base»، بحسب ما كشفته شبكة «Live Foot» الفرنسية.

وتابعت بأن هذه الوكالة قوتها في إنجلترا، بالتالي من الواضح أن وجهة مصطفى محمد المقبلة ستكون الدوري الإنجليزي، وهو أمر ليس بجديد، مع وجود اهتمام من بعض أندية إنجلترا منذ الصيف الماضي.

ليستر سيتي يراقب مصطفى محمد

وأضاف التقرير، أن نادي ليستر سيتي يراقب عن كثب موقف مصطفى محمد، ويريد التعاقد مع مهاجم جديد، خاصة أن لديه مشكلة في تسجيل الأهداف.

واختتمت الصحيفة الفرنسية، أن فالديمار كيتا رئيس نادي نانت لا يمانع الانفتاح على العروض المقدمة لرحيل مصطفى محمد، لكن بعرض لا يقل عن 10 ملايين يورو، حتى تكون الصفقة مناسبة لجميع الأطراف.