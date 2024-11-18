براتب يصل إلى 8 آلاف ريال.. وظائف تمريض ومبيعات في السعودية

أعلنت شركات سعودية عن توفر فرص عمل واعدة في قطاعي التمريض والمبيعات، براتب يصل إلى 8 آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى سكن ومواصلات مجانية للموظفين الجدد.

وتشمل تفاصيل الوظائف الشاغرة ومميزاتها، وطريقة التقديم الآتي:

وظائف فني تمريض

تبحث شركة نسائم الخير عن فنيين وفنيات تمريض ذوي خبرة متوسطة في مجال التمريض، مع تخصص في الجلدية والتجميل، وتتضمن المهام الرئيسية تقديم الرعاية الطبية للمرضى، ومراقبة الحالات الصحية، واتباع البروتوكولات الطبية:

متطلبات الوظيفة

خبرة من 3 إلى 6 سنوات في التمريض، ويفضل الخبرة في الجلدية والتجميل.

دبلوم نظام 5 سنوات في التمريض العام من معهد فني صحي.

اللغة الإنجليزية: مستوى جيد.

إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

السن المطلوب: من 25 إلى 40 سنة.

مميزات الوظيفة

الراتب قابل للتفاوض.

بدل تغذية «توفير وجبة».

سكن تابع للشركة.

بدل مواصلات.

تأمين صحي.

وأتاحت الفرصة لجميع الجنسيين «ذكور وإناث» لتقديم خدمات التمريض في المملكة، ويمكنك التقديم عليها عبر الضغط على الرابط المخصص لذلك، وإدخال البيانات المطلوبة.

مبيعات خارجية بالرياض

تحتاج شركة فاليو إنترناشونال جروب لموظفة مبيعات خارجية في الرياض، ستكون المهام الرئيسية هي التعرف على العملاء المحتملين، التواصل معهم، وفهم احتياجاتهم لتقديم الحلول المناسبة، ويجب أن تكون الموظفة قادرة على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، التفاوض على الصفقات، وتحقيق أهداف المبيعات، بالإضافة إلى تقديم الدعم بعد البيع.

متطلبات الوظيفة

خبرة من 3 إلى 5 سنوات في مجال المبيعات أو التسويق.

الحصول على مؤهل عالٍ في مجال المبيعات أو التسويق.

اللغة الإنجليزية: مستوى جيد.

رخصة القيادة: شرط أساسي «رخصة خاصة».

إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

السن المطلوب: من 25 إلى 33 سنة.

الجنس: أنثى.

مميزات الوظيفة

يتراوح بين 5000 و 8000 ريال سعودي.

بدل مواصلات.

يتطلب العمل تحقيق أهداف المبيعات وتقديم تقارير دقيقة عن الأداء، ويمكنك التقديم على الوظيفة الشاغرة من خلال الضغط على رابط التقديم، ثم إدخال البيانات المطلوبة.