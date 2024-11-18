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وظائف للسائقين في مشروع النقل الداخلي بأسوان.. الشروط والأوراق المطلوبة

كتب:

رجب آدم
11:36 ص | الإثنين 18 نوفمبر 2024
وظائف أسوان

وظائف أسوان

أعلن ديوان عام محافظة أسوان عن حاجته لشغل وظيفة «سائق» في مشروع النقل الداخلي، وذلك عن طريق الندب بعد مواعيد العمل الرسمية من الجهات الحكومية، وبنظام المكافأة بواقع 70 جنيها عن كل يوم عمل.

الشروط المطلوبة 

وذكر ديوان عام المحافظة أن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة هي:

- أن يكون المتقدم شاغلا لوظيفة سائق درجة ثانية مهنية (موازنة عامة / درجات شخصية).

- اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

- موافقة جهة العمل حديثة مدير المديرية التابع لها أو رئيس الجهة.

المستندات والأوراق المطلوبة

وبحسب الإعلان يجب تقديم عدد من المستندات، هي:

- طلب التقديم وفقا للنموذج المرفق.

- بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد من جهة العمل.

- شهادة قانونية من جهة العمل متضمنة الجزاءات والإحالات للمحاكمة التأديبية والجنائية.

- رخصة القيادة سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- موافقة جهة العمل مدير المديرية في أسوان  التابع لها أو رئيس الجهة.

- تقرير طبي بعدم تعاطي المخدرات الجهات الآتية التأمين الصحي مستشفى الصحة النفسية، بنك الدم الإقليمي.

مواعيد ومكان التقديم

وتُقدم الطلبات باليد مستوفاة بمقر الإدارة العامة للموارد البشرية، في ديوان عام محافظة أسوان حتى يوم الخميس المقبل، الموافق 21 نوفمبر الجاري.

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بقلم رجب آدم