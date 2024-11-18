أزمة جديدة أمام كأس العالم للأندية 2025 بسبب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة جديدة داخل ريال مدريد الإسباني تتعلق بمشاركة «الميرنجي» في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامته لأول مرة بنظامه الجديد، وتواجد 32 ناديا، من بينها النادي الأهلي، في صيف 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

شكوك في ريال مدريد بسبب كأس العالم للأندية

وفقًا لتقرير في صحيفة «ريفيلو» الإسبانية، ما يزال ريال مدريد يمتلك شكوكًا قوية بشأن بطولة كأس العالم للأندية، وهذا ما جاء في حساباته السنوية المقدمة لأعضائه قبل جمعيتهم العمومية في 24 نوفمبر المقبل.

وتابع بأن الصحيفة رقم (171) تحديدًا جاءت خالية من الحسابات لأي أرباح قد يحصدها النادي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، لأن ليس هناك أي معلومة دقيقة بشأنها، ويطلب ريال مدريد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أرقامًا حقيقية عما سيربحه من المشاركة.

«فيفا» لم يبع حقوق كأس العالم للأندية حتى الأن

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، لم يبع حتى الآن، حقوق البطولة ولا يعرف أي نادٍ كم سيكسب من تلك النسخة المستحدثة من كأس العالم للأندية.

واختتمت: «رغم وعد الاتحاد الدولي بتوزيع ملياري يورو بين الفرق المتنافسة على البطولة في البداية، مع حصول كل نادٍ على 50 مليون يورو للمشاركة فقط، لكن ليس هناك دليل على ذلك، ولم يكن هناك إعلانًا رسميًا بالعوائد».