13 لاعبا مرشحا للانضمام إلى الأهلي خلال الميركاتو الشتوي

يستعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحسم ملف صفقات يناير 2025، بعدما أجرى محمد رمضان، المدير الرياضي، قائمة تضم عددا كبيرا من اللاعبين؛ لحسم ملف الصفقات بالتنسيق مع لجنة تخطيط الكرة التي يتولاها مختار مختار.

وعلم «الوطن سبورت» أنّ مارسيل كولر طلب دعم صفوف الأهلي بـ3 لاعبين جدد، خلال الميركاتو الشتوي، في شهر يناير المقبل، بواقع صفقة في مركز قلب الدفاع، وصفقتين في الهجوم بمركزي الجناح ورأس الحربة.

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مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

وعرض محمد رمضان، 7 لاعبين على مارسيل كولر في مركز الدفاع، من أجل اختيار المدرب أحدهم للتعاقد معه في يناير لدعم الخط الدفاعي، إذ قام المدير الرياضي بترشيح كل من: ثنائي نادي زد محمد إسماعيل ومصطفى العش، بجانب أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، وأحمد عابدين، لاعب الأهلي المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، بجانب ثنائي نادي مودرن سبورت علي الفيل ومحمود رزق، وأخيرا مدافع نادي سموحة محمد ربيعة.

ورشح دينو لامبارتي، وكيل أعمال مارسيل كولر، عدد كبير من الأجانب، وعرضهم على محمد رمضان، كما تلقى الأخير ترشيحات أخرى من جانب وكلاء أعمال، ليتم الاستقرار في النهاية على عرض 6 لاعبين ما بين مركزي الجناح ورأس الحربة، لاختيار ثنائي منهم من قبل كولر.

ويرغب النادي الأهلي في حسم ملف صفقات يناير خلال شهر ديسمبر المقبل، قبل فتح باب الميركاتو الشتوي، بسبب ضيق الوقت والتزام الفريق بخوض أكثر من بطولة.