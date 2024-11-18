إجراء قرعة تراخيص 20 سيارة ميكروباص في مركز بيلا الأربعاء المقبل

وافق اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، على تحديد موعد القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص 20 سيارة أجرة «ميكروباص» 14 راكباً بمركز ومدينة بيلا، للعمل على خطوط سير «بيلا - كفر الشيخ»، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وذلك إطار الاستجابة لمطالب أهالي مركز ومدينة بيلا، وبعد توقف دام أكثر من 20 عاماً عن منح التراخيص لسيارات الأجرة، وفي إطار حرص المحافظة على تسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف.

إجراء القرعة العلنية يوم الأربعاء المقبل

وأوضح المحافظ، أنّه تحدد يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري، لإجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين من الأعداد المطلوبة والاحتياطية بترخيص سيارات ميكروباص بمدينة بيلا، وذلك في تمام الساعة 1 مساءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بحضور المتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنّ القرار يدعم الخطوط ذات الكثافة العالية بالركاب بسيارات جديدة للمساهمة في حل أزمة المواصلات، وزيادة أعداد سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة، لسد العجز لخطوط سير «بيلا - كفر الشيخ»، مؤكداً أنّ خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته، وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيقه للحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

فتح باب الترخيص لسيارات الأجرة

وكان المحافظ، قد وجّه اللواء محمد شوقي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مدير إدارة الموافق لتحديد موعد للقرعة العلنية لاختيار الفائزين وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك، واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بفتح باب الترخيص لسيارات الأجرة.

تجدر الإشارة ، إلي أنّ محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن فتح باب التقدم لترخيص 20 سيارة أجرة «ميكروباص» 14 راكباً بمركز ومدينة بيلا، للعمل على خطوط سير «بيلا - كفر الشيخ»، ابتداءً من يوم 24 إلى 31 أكتوبر الماضي، على أنّ تُقدم الطلبات في المركز التكنولوجي بمجلس مدينة بيلا، وفقًا للشروط والمستندات المطلوبة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتسهيل حركة النقل بين المدن وداخلها، وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطنين.