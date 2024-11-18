وظائف خالية في 3 هيئات حكومية.. اعرف التفاصيل والشروط

عدد من الوظائف الشاغرة في عدة تخصصات، أعلنت عنها 3 هيئات حكومية منها وزارتي التضامن والاتصالات، فضلا عن وظائف أخرى في محافظة القاهرة، لكنها مخصصة لأصحاب الخبرة فقط، نظرا لأنها وظائف قيادية من الدرجة العليا.

وظائف خالية فى 3 هيئات حكومية

وتنوعت الوظائف الحكومية المطلوبة في الهيئات المختلفة، بين شباب الخريجين، وأصحاب الخبرة السابقة، كما يلي.

وظائف خالية في محافظة القاهرة

- مدير عام الإدارة العامة للمشروعات.

- مدير عام فرع هيئة بالأحياء بالمحافظة.

- رئيس الإدارة العامة للمشروعات.

شروط وظائف محافظة القاهرة

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله.

- خبرة لا تقل عن عام بوظيفة قيادية من المستوى «أ».

- اجتياز التدريب اللازم للوظايفة.

المستندات المطلوبة فى وظائف محافظة القاهرة

- بيان إنجازات معتمد.

- صور من المؤهلات الدراسية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة خبرة.

- مقترح تطويري للوظيفة.

طرق التقديم على وظائف محافظة القاهرة

وحددت محافظة القاهرة 12 ديسمبر المقبل، آخر يوم للتقديم على الوظائف المعلنة، حيث يتم تسليم الطلبات يوميا خلال مواعيد العمل الرسمية من 8 صباحا وحتى 3 عصرا، داخل الأمانة الفنية والموارد البشرية بديوان عام المحافظة في عمارات 23 يوليو 3ب بالعباسية.

وظائف وزارة التضامن الأجتماعي

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الوظائف الشاغرة في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لها، وللحاصلين على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة أو علوم الحاسب، وتتطلب خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصصات التالية «محاسبين، ومحللي بيانات مركزي».

آخر يوم للتقديم لوظائف وزارة التضامن

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الأربعاء المقبل الموافق 27 نوفمبر، من خلال الشروط التالية.

- خبرة في مجال برامج التمويل الأصغر.

- الإلمام باللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة التضامن

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة ميلاد كومبيوتر.

- طابعة تأمينات.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

وظائف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عدد من الوظائف القيادية في مجالات الاتصالات والبيانات، والبرامج التنموية، والمؤشرات الاقتصادية.

7 ظائف قيادية في وزارة الاتصالات

- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للاتصالات والبيانات.

- مدير عام الإدارة العامة للمؤشرات الاقتصادية.

- مدير عام الإدارة العامة للبرامج التنموية والمعرفة.

- مدير عام الإدارة العامة لنشر أدوات تكنولوجيا المعلومات.

- مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي.

- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة البرامج التدريبية.

- مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الدولية والشئون الخارجية.

الشروط والمهارات المطلوبة لشغل الوظائف

- خبرة لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى «أ».

- مؤهل عالٍ يتناسب مع طبيعة العمل المطلوب.

- اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الأتصالات

- بيان حالة وظيفية معتمد (التاريخ الوظيفي، المهارات القيادية، الإنجازات).

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- عدد «6» صور شخصية مقاس 4×6.

- بيان إنجازات المتقدم.

- مقترح للتطوير في الوظيفة المتقدم لها.

آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الاتصالات

وعن آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الاتصالات، يكون 16 ديسمبر المقبل، وترسل الطلبات يدويا أو عبر البريد بنظام علم الوصول إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية في مبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالعاصمة الإدارية الجديدة - الحي الحكومي - الدور 3، مكتب رقم 3158.