وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان.. التخصصات ورابط التقديم

فتحت الهيئة العامة للرعاية الصحية باب التقديم أمام الكوادر الطبية، للعمل في المنشآت التابعة لها بمحافظة أسوان، وذلك من خلال الندب أو الإعارة أو التعاقد، وتشمل وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية جميع التخصصات الطبية، مع تركيز خاص على التخصصات الجراحية وغير الجراحية النادرة، على أن يجرى اختيار الأطباء بناءً على الاحتياج الفعلي والكفاءة الفعلية، مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وتتميز الوظائف الشاغرة بأنها مميزة للأطباء الذين يسعون للعمل في بيئة طبية محترفة ومتقدمة في محافظة أسوان، إذ توفر الهيئة فرصا واسعة للتطوير المهني في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز على توفير فرص متساوية لجميع الأطباء حسب مؤهلاتهم وكفاءاتهم.

وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حاجتها لاستقطاب أفضل الكوادر الطبية للعمل في المنشآت التابعة لها بمحافظة أسوان، وذلك في مختلف التخصصات الطبية من خلال الندب أو الإعارة أو التعاقد، وإليك في السطور التالية تفاصيل وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتخصصات المطلوبة، ورابط التقديم عليها:

التخصصات المطلوبة

وتسعى الهيئة لاستقطاب أطباء من كافة التخصصات الطبية، بما في ذلك التخصصات الجراحية وغير الجراحية، ويشمل الإعلان أيضا التخصصات النادرة وعالية الندرة التي تُعد من أولويات الهيئة في هذه المرحلة، وتجرى عملية اختيار الأطباء بناءً على الاحتياج الفعلي للمرافق الطبية في محافظة أسوان، بالإضافة إلى الكفاءة الفعلية للأطباء و المؤهلات العلمية التي يمتلكونها، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المتقدمين.

التقديم على الوظائف

وعلى الأطباء الراغبين في الانضمام إلى الهيئة استيفاء البيانات المطلوبة عبر الضغط على الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم، وفي حال التقديم للانتداب أو الإعارة، يجب على المتقدمين إرفاق بيان حالة وظيفية محدثة توضح موقفهم من الجزاءات أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية، إذا كان ذلك ينطبق عليهم.

تعليمات مهمة