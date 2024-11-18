روسيا تهدد برد قوي حال استهداف عمقها بصواريخ أمريكية بعيدة المدى

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن روسيا تتوعد بالرد حال تم استهداف العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الجانب الروسي يؤكد أن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية لاستهداف العمق الروسي تعتبر تصعيدا خطيرا من قبل الولايات المتحدة، كما أن مجلس الدوما أكد أن بلاده سترد في الحال إذا استهدفت القوات الأوكرانية العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع.

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن مثل هذه القوات تعني بشكل واضح انخراط الولايات المتحدة وحلف الناتو للانخراط ضد روسيا في الحرب بشكل مباشر، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية ليس لديها القدرة على استخدام هذه الصواريخ، «هذه الصواريخ بحاجة إلى مدربين خاضعين لحلف الناتو، وبحاجة إلى أقمار صناعية عسكرية تتبع الناتو، وأي استخدام لها يعني أن الولايات المتحدة أعلنت الحرب ضد روسيا، وهناك حالة من الصمت الروسي تجاه طبيعة الرد فقط لغة الردع هي التي تتعالى داخل الأروقة الروسية».