وزير الإسكان: 70% نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب.

تحسين كفاءة الخدمة

وقال وزير الإسكان: «بلغت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حوالي 99 % بكمية مياه منتجة تصل إلى 30.5 مليون مترمكعب/يوم، أي ما يعادل 11.1 مليار مترمكعب سنويا، من حوالي 3050 محطة مياه شرب، بطاقة تصميمية تصل إلى 43.8 مليون مترمكعب/ يوم، وجار العمل على تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات، ومن المخطط زيادة الطاقة التصميمة لمحطات مياه الشرب على مستوي الجمهورية بطاقة 4.5 مليون مترمكعب / يوم لتصل إلى حوالي 48.3 مليون مترمكعب / يوم تباعا حتى نهاية عام 2026/ 2027.

وأضاف: «بلغت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى 70% منها (96% للحضر - 48 % للريف) بإجمالي طاقة تصميمية حالية تصل إلى 18.8 مليون مترمكعب/ يوم وإجمالي طاقة فعلية تصل إلى 15.1 مليون مترمكعب/ يوم، أي ما يعادل 5.5 مليار مترمكعب سنويا، ومن المخطط زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي على مستوي الجمهورية بطاقة 3.5 مليون مترمكعب / يوم لتصل إلى حوالي 22.3 مليون مترمكعب / يوم تباعا، في 2027».

وأوضح الوزير، أنه جار العمل على تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتكامل لزيادة نسبة التغطية وتحسين مستوي الخدمات وخاصة في الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تتضمن أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد للمرافق القائمة مع عمل التوسعات اللازمة لاستيعاب الزيادات السكانية في نطاق الخدمة.

وأشار إلى تنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم والوصلات المنزلية خلال الفترة من 2014 : 2024، بتكلفة حوالي 27.2 مليار جنيه، بهدف الاستفادة من المرافق القائمة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة منها، ويجرى تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد بقيمة حوالي 10 مليارات جنيه خلال الـ3 أعوام المقبلة.

وتناول المهندس شريف الشربيني، جهود الوزارة لخفض فاقد المياه للحد الأدنى، لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال توفير العدادات المنزلية، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع.