«القاهرة الإخبارية»: تصعيد إسرائيلي كبير على الجبهة الجنوبية اللبنانية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ هناك تصعيد كبير على الجبهة الجنوبية اللبنانية تحديدا وليس على مستوى العاصمة بيروت، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

التصعيد الإسرائيلي في لبنان

وأضاف أنّ هذا التصعيد تمثل في قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على بلدات في صور ومدينة النبطية وعدد من البلدات في قضاء النبطية، مستهدفا مناطق واسعة في هذه المناطق.

سلسلة عنيفة من الغارات الجوية

وتابع: «سلسلة عنيفة من الغارات الجوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعات القليلة الماضية وتحديدا، كانت ذروة التصعيد خلال الساعة الماضية، فهناك العديد من البلدات في عدد من البلدات بقضاء النبطية، وغيرها تعرضت لتصعيد كبير في القطاعين الغربي والأوسط بالجنوب اللبناني».

وأضاف أن جيش الاحتلال حاول التوغل برا في بلدة الخيام بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني، واستهدف حزب الله هذه القوة بأربع رشقات صاروخية في 4 عمليات متتالية منذ الصباح وحتى الآن.