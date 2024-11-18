الكنيسة تحتفل بالعيد الـ12 لتجليس البابا تواضروس بوادي النطرون

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، القداس الاحتفالي بمناسبة عيد تجليسه الثاني عشر، وذلك في مركز لوجوس في وداي النطرون.

احتفالية العيد الـ12 لتجليس البابا

وألقى البابا تواضروس عظة خلال صلوات القداس، بمشاركة عدد من مطارنة وأساقفة المجمع المقدس من بينهم الأنبا أبانوب، أسقف عام المقطم، والأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، كما قدم الأنبا رافائيل التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بعيد تجليسه الثاني عشر، وأهدى له خلال الاحتفال المقام في وادي النطرون، أيقونة مجمع نيقية مهداة من المرسم القبطي بكنائس وسط القاهرة بهذه المناسبة المباركة.

ويذكر أنه في مثل هذا اليوم عام 2012، ترأس الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية ومطروح، قداس تجليس البابا تواضروس بطريركا للإسكندرية والكرازة المرقسية، بمشاركة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووفود كل الكنائس في مصر والعالم.

الدور الوطني والمجتمعي للكنيسة

وبذل البابا تواضروس خلال الـ12 عاما، العديد من الجهود من أجل الكنيسة، وتأكيد دورها الوطني والمجتمعي، فضلا عن ترتيب البيت الكنسي وهيكلة الإيبارشيات ودعم التحول الرقمي للكنيسة.