«الشباب والرياضة» تطلق الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد «الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية»، رابع الدورات التدريبية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بمشاركة 45 عضوًا من أعضاء النموذج وأعضاء القائمة الاحتياطية، بمقر الأكاديمية، وذلك في مجال مكافحة الفساد والحوكمة، بهدف إعداد قيادات شبابية بمهارات مستقبلية ضمن بيئة ابتكارية للمضي نحو فرصٍ جديدة متسلحين بمعطيات وأدوات قيادية تدعم مهاراتهم وخبراتهم المستقبلية.

التعريف بالفساد وأسبابه

وتضمن برنامج الدورة التعريف بالفساد وأسبابه وآثاره على المجتمع والأمن القومي المصري، وأطر مكافحة الفساد بمصر، الحوكمة مبادئ وآليات تسعى الى مواجهة المخاطر والتحديات ولمكافحة الفساد، كذلك الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتحول الرقمي والبنية المعلوماتية للدولة المصرية والحوكمة والرقابة المانعة، فضلا عن عرض لأهم المشروعات القومية المصرية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وكيفية نشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع.

علوم ومعارف مكافحة الفساد

واطلع المتدربون على علوم ومعارف مكافحة الفساد باستخدام أحدث وسائل التعليم والتدريب من خلال منظومة تدريبية متكاملة ومتطورة وعبر تواصل مباشر وتفاعل مثمر مع نخبة مختارة من كوادر الأكاديمية. واستحدثت الدولة المصرية تنظيمًا متطورًا للعمليات الإدارية والمالية وتقديم الخدمات، وألزمت المصالح والوحدات الحكومية على تطبيق معايير الجودة العالمية، والحصول على شهادات الأيزو، في مختلف تخصصاتها، كما شجعت التميز في الأداء على مستوى الوحدات والقطاعات الحكومية، وعلى مستوى الأفراد؛ بإطلاق جوائز متنوعة تتنافس فيها الوزارات والوحدات الحكومية إلى جانب الموظفين العموميين سنويًًا.

وأشاد المتدربون بما لمسوه من تميز في النواحي العلمية والفنية والإدارية ومتعهدين بأن يكونوا خير سفراء يحملون على عاتقهم نشر ما اكتسبوه من معرفة وإدراك بين دوائرهم الاجتماعية لتتسع دوائر مكافحى الفساد وتتزايد أعداد حاملى ثقافة النزاهة والشفافية في نشر المعرفة النظرية والعملية في مجالات منع ومكافحة الفساد لتحقيق الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وكيفية مواجهته ، والعمل المتقن في تطوير قطاعات العمل المختلفةً.