من هنيدي إلى إيمي سمير غانم.. العائدون في قائمة مسلسلات رمضان 2025

يستعد عشاق الدراما المصرية لاستقبال موسم رمضان 2025، إذ تتنافس الأعمال الدرامية على شاشات التلفزيون، ويشهد هذا الموسم عودة قوية للنجوم، أبرزهم الفنان محمد هنيدي الذي يعود إلينا بعد غياب دام 6 سنوات بمسلسله الجديد «شهادة معاملة أطفال».

أبرز أعمال قائمة مسلسلات رمضان 2025

ومن العائدين الذي ينتظر الجمهور أن يرى أعمالهم ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2025، الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك بعد ما كشف زوجها الفنان حسن الرداد أنهما بصدد العمل على مسلسل جديد يجمعهما معا مرة أخرى خلال موسم الدراما الرمضانية المقبل، بعد النجاح الذي حققاه سابقا في «عزمي وأشجان»، ويعتبر المسلسل عودة لـ «إيمي» إلى الشاشة مرة أخرى، بعد غياب دام 5 سنوات منذ آخر أعمالها «سوبر ميرو» في عام 2019.

ومن أبرز العائدين لموسم دراما رمضان 2025، الفنان محمد رجب الذي وقع اختياره على مسلسل «الحلانجي» ليعود به للموسم الرمضاني، بعد غياب 5 سنوات منذ مسلسل «علامة استفهام» في رمضان 2019، وعلى مدار السنوات الماضية شارك «رجب» كـ ضيف شرف في عدد من المسلسلات البارزة، من بينها الاختيار بأجزائه، والكتيبة 101، بالإضافة إلى الحشاشين في رمضان 2024.

ياسمين عبد العزيز تراهن على فريق «ونحب تاني ليه» في رمضان 2025

وعلى الرغم من أن الفنان أحمد أمين لم يغب عن الجمهور سوى عام واحد بعد مسلسل «الصفارة» في موسم الدراما الرمضانية 2023، إلا أن جمهور استقبل وجود مسلسله الجديد مذكرات نشال ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2025، بحالة شديدة من الحماس، والذي ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة 15 حلقة، وهو نفس الأمر بالنسبة للفنانة ياسمين عبد العزيز التي غابت عن جمهورها في 2024 بعد مسلسلها الناجح «ضرب نار»، وترفع التحدي هذا العام من خلال تجربة درامية جديدة بعنوان «وتقابل حبيب»، الذي تعيد من خلاله التعاون مع الكاتب عمرو محمود ياسين، والفنان كريم فهمي، بعد مسلسل «ونحب تاني ليه».