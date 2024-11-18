«الصحفيين» تستضيف سفير تونس في حوار مفتوح الخميس المقبل

تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، في حوار مفتوح حول «مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة».

لقاء سفير تونس بالقاهرة

وأوضحت اللجنة أن اللقاء مع سفير تونس سيكون يوم الخميس المقبل، فى الواحدة ظهراً بالقاعة المستديرة، بالطابق الثالث بمبنى النقابة، وسيدور الحوار حول «مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة».

وفي سياق متصل، كانت عقدت لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين، لقاء مع سفير أذربيجان بالقاهرة ، وأكد خلاله أن العلاقات الوطيدة التي تربط بين القاهرة وباكو ضاربة بجذورها وقديمة قدم التاريخ، وهي مرتبطة بعلماء مصريين واذريين استقروا في مصر، وازدهرت العلاقات بقوة حديثا حيث شارك مهندسون من أذربيجان اخوانهم المصريين في بناء السد العالي.