رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الصحفيين» تستضيف سفير تونس في حوار مفتوح الخميس المقبل

كتب:

سهيلة هاني
03:56 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، في حوار مفتوح حول «مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة».

لقاء سفير تونس بالقاهرة 

وأوضحت اللجنة أن اللقاء مع سفير تونس سيكون يوم الخميس المقبل، فى الواحدة ظهراً بالقاعة المستديرة، بالطابق الثالث بمبنى النقابة، وسيدور الحوار حول «مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة».

وفي سياق متصل، كانت عقدت لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين، لقاء مع سفير أذربيجان  بالقاهرة ، وأكد خلاله أن العلاقات الوطيدة التي تربط بين القاهرة وباكو ضاربة بجذورها وقديمة قدم التاريخ، وهي مرتبطة بعلماء مصريين واذريين استقروا في مصر، وازدهرت العلاقات بقوة حديثا حيث شارك مهندسون من أذربيجان اخوانهم المصريين في بناء السد العالي.

اقرأ المزيد:

لجنة القيد تعقد ثاني جلسات جدول المشتغلين في نقابة الصحفيين اليوم

نقابة الصحفيين تستقبل طلبات الأعضاء للتقديم على الحج اليوم

فوز رزق الطرابيشي برئاسة نقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية

بأغاني المقاومة الشعبية.. فرقة «صحبة سمسمية» تحيي حفل حلف اليمين لأعضاء نقابة الصحفيين الجدد

جمال بخيت ضيف معرض نقابة الصحفيين للكتاب الأحد المقبل

وزيرة البيئة في لقاء مفتوح بصالون نقابة الصحفيين الإثنين المقبل
بقلم سهيلة هاني