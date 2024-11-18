«العاملين بالبترول»: اهتمام الوزارة بالعنصر البشرى يساهم في دفع عجلة الإنتاج

وجه المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة المحاسب عباس صابر، رسالة شكر للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على رسم الفرحة والابتسامة لجموع العاملين بقطاع البترول، بمناسبة الاحتفال بعيد البترول التاسع والأربعين.

المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة

وقال المحاسب عباس صابر، رئيس نقابة البترول، في بيان، اليوم الاثنين، إن احتفالية عيد البترول، بعثت رسالة إيجابية للعاملين بالبترول لرفع الروح المعنوية، وحث العاملين على ممارسة دورهم على أكمل وجه، والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج نحو المزيد من النجاحات التي يحققها قطاع البترول، والذي يعد من أهم قطاعات الدولة مساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف رئيس نقابة البترول، أن ما شهدناه خلال احتفالية عيد البترول، علي أرض شركة الإسكندرية للبترول، بحضور رموز وقيادات القطاع السابقين والحالين من وزراء وقيادات وعاملين، وتم اتخاذه من قرارات وعرض إنجازات، اثلجت قلوب جميع العاملين، وجعلنا نفتخر بهذا القطاع العريق.

توفير احتياجات المواطنين

أشاد رئيس نقابة البترول بخطة وزارة البترول التي يتبناها المهندس كريم بدوي، مشيرًا إلى حجم المجهودات التي تبذلها الوزارة لتنفيذها على أرض الواقع. كما أثنى على كلمة المهندس كريم بدوي خلال استعراضه للمحاور الأساسية، حيث أكد أن المحور الأول يتمثل في توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز، والذي يعد في مقدمة أولويات الوزارة، من خلال العمل على تعظيم جهود الاستكشاف والإنتاج بكافة السبل.

أما المحور الثاني يتعلق بالاستفادة من قدرات البنية التحتية لقطاع تكرير البترول والبتروكيماويات التي تم تشييدها على مدار عقود، وتشغيلها بأعلى طاقة إنتاجية لتحقيق قيمة مضافة وعوائد أكبر للاقتصاد المصري، فيما يركز المحور الثالث على تنمية ثروات مصر المعدنية لرفع نسبة مساهمتها في الناتج القومي من 1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5-6%، مع ضرورة استثمار جميع الخبرات والطاقات في تطوير هذا القطاع.

المحور الرابع يهدف إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة في مصر بالشكل الأمثل، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة تمثيل الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء والهيدروجين في مزيج الطاقة، أما المحور الخامس، فيتعلق بالاهتمام بالصحة والسلامة المهنية والبيئة والاستدامة، بالإضافة إلى أهمية الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد أهم ثروة يمتلكها القطاع.