نقابة الطاقة اليونانية تؤكد موصلة التعاون مع «البترول» المصرية

أكد مجلس إدارة نقابة الطاقة في اليونان، برئاسة جورجيوس سكوبلينيس، على أهمية مواصلة التعاون الثنائي والبناء مع النقابة العامة للعاملين بالبترول في جمهورية مصر العربية، وتعزيز التضامن الدولي بين البلدين، والمضي قدمًا في التعاون خلال الفترة المقبلة.

نقابة الطاقة باليونان تهنئ أحمد السروجي برئاسة «البترول»

جاء ذلك خلال الخطاب المرسل من نقابة الطاقة باليونان إلى المحاسب أحمد السروجي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إذ هنأوه على توليه منصب رئيس النقابة بعد محمد جبران، الذي تولى حقيبة وزارة العمل في الحكومة الجديدة.

وقال بانايوتيس تسوكوس، الأمين العام لنقابة الطاقة في اليونان، «أعبر عن خالص تهانينا لكم على انتخابكم رئيسًا للنقابة العامة للعاملين بالبترول، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والنجاح في مهامكم الجديدة».

استمرار التعاون بين مصر واليونان في مجال البترول

وأضاف «تسوكوس»: «نحن نؤكد على أهمية استمرار التعاون البنّاء مع النقابة العامة للعاملين بالبترول في مصر، وتعزيز التضامن الدولي بين البلدين، ونعبر عن رغبتنا في مواصلة التعاون وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين النقابتين».

وختم الأمين العام لنقابة الطاقة باليونان بالقول، «نعتزم التواصل معكم قريبًا لتحديد تفاصيل اجتماعنا القادم لمناقشة سبل تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة».