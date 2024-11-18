المسرح المتنقل لقصور الثقافة يصل قرية «الغار» في الشرقية (صور)

استقبلت قرية «الغار» في محافظة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، عروض المسرح المتنقل، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وتضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان «أبطال وعظماء قرية الغار» تحدثت خلالها الدكتورة غادة علي، محاضر تربية خاصة ومترجم لغة إشارة، وأوضحت أن القرية تابعة لمركز الزقازيق ووُلد فيها بعض المشاهير والنجوم، أمثال الممثل شكري سرحان، والمذيع طارق علام، ومحمد نجم، فضلا عن كونها تحتل المركز الأول رياضيا على مستوى قرى محافظة الشرقية، وأضافت أن القرية تم اختيارها كقرية نموذجية عام 2006 على مستوى مصر.

فعاليات المسرح المتنقل

كما تضمنت الفعاليات ورشة فنية للأطفال نفذها محمد مصطفى مسؤول النشاط بمكتبة الغار، تلاه عرض للأراجوز لمهدي السيد وزينب عطية وأحمد سمير وتريزا فريد، وعرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد حسني، قدمت خلاله الفرقة مجموعة من الأغاني منها «يا أغلى اسم في الوجود، هو الحب لعبة، روحي وروحك حبايب، أهو ده اللي صار، اوعى تكون بتحب يا قلبي»، إضافة إلى فقرة فنية لمواهب أطفال القرية في الشعر والإلقاء.

أمسية شعرية

وشهدت مكتبة الغار مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث نفذت ورشة فنية للأطفال أدارها محمد مصطفي، وأمسية شعرية شارك بها مجموعة من الشعراء منهم محاسن بيومي، وأسماء رشدي.

وقدم الفنانون مهدي السيد، تريزة فريد وزينب عطية فقرة الأراجوز والتي استقبلوها للأطفال بمزيد من الفرحة والسعادة، إلى جانب عرض فني لفرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة الفنان صبري رفاعى، حيث قدمت الفرقة مجموعة من فقراتها الغنائية والاستعراضية المتنوعة منها «إحنا ولاد الشرقية، يا مسافر لرسول الله، أدلع يا حلو، فضها سيرة، سلمولي عليه»، واختتمت الفقرات بغناء جماعي لأغنية «مصر يا غالية».

وفي سياق آخر، وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الشرقية، نفذت مكتبة صفط زريق ورشة فنية للأطفال بمدرسة صفط زريق الثانوية، أدارها حمادة محمد زكى مدير المكتبة، باستخدام الألوان الخشبية والألوان الفلومستر والألوان المائية. كما نفذ قصر ثقافة الطفل بالزقازيق ورشة فنية أدارها محمد عبد المجيد.