عاجل.. الزمالك يقرر فسخ تعاقده مع صفقة جديدة بسبب الإصابة المزمنة

قرر مسؤولو نادي الزمالك إنهاء ارتباطه بلاعب جديد، بعد أيام قليلة، من الإطاحة بالمهاجم البنيني سامسون أكينولا، عقب الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي، بناء على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

الزمالك يقرر فسخ التعاقد مع سيدي نداي

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك قرر فسخ التعاقد مع اللاعب السنغالي سيدي نداي بناءً على تقرير طبي من طبيب الفريق محمد أسامة، الذي أكد معاناة اللاعب من إصابة مزمنة في وتر أكيليس».

وتابع: «بعيدًا عن الإصابة المزمنة التي يعاني منها سيدي نداي، جوزيه جوميز غير مقتنع نهائيًا بإمكانيات نداي، وطلب الإطاحة باللاعب في يناير المقبل، والتعاقد مع أجنبي جديد تحت السن رفقة المدافع الغيني جيفرسون كوستا».

واختتم شحاتة: «الزمالك سيوجه الشكر لنداي خلال الساعات المقبلة، بعد الاستقرار على فسخ تعاقده بتوصية من جوميز ومحمد أسامة طبيب الفريق، بعد التقرير الطبي للاعب».

الزمالك قد أعلن تعاقده مع السنغالي سيدي نداي، قادمًا من صفوف نادي جيدياوايي السنغالي لمدة 4 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.