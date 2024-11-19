قصة أغنية خاف العندليب من تقديمها على المسرح.. تسببت في وفاة عبده شريف

ملحمة غنائية متكاملة من كلمات إلى لحن وصولا إلى صوت عذب كُتب لها الخلود، إذ تعتبر أغنية جبار من أبرز الأعمال في مكتبة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الغنائية، التي قدمها للمرة الأولى ضمن أحداث فيلم «معبودة الجماهير» عام 1967، وبالرغم من القوة التى أدى بها الفنان الراحل، الأغنية في الفيلم، إلا أنه رفض تماما أن يغيها في حفل أمام الجمهور، وهو الأمر الذي كشفه ملحن الأغنية الراحل محمد الموجي.

«مغنهاش على المسرح وخاف منها»، هكذا كشف الملحن محمد الموجي سبب رفض الفنان الراحل عبد الحليم حافظ لغناء «جبار»، في لقاء سابق مع الإعلامي الراحل مفيد فوزي، وذلك خوفا من أن «يشرخ» صوته على حد تعبيره، وأنه إذا غنائها على المسرح لن يستطيع استكمال الحفل، لأنها سوف تجهد صوته بسبب أن لحنها يحتاج أعلى طبقة صوت في الغناء.

نجوم قدموا «جبار» على المسرح بعد رحيل العندليب

لا يستطيع أي مطرب تقديم أغنية جبار، إذ تحتاج إلى أدوات صوتية وتمكن كبير، وبعد رحيل عبدالحليم حافظ، نجح محدود من الفنانين في غناء جبار على المسرح، ولم يكن لديهم نفس التخوف الذي منع العندليب من غنائها، من بينهم الفنان كاظم الساهر التي قدمها في أكثر من حفل غنائي، والفنان هاني شاكر الذي غناها من قبل في إحدى حفلاته بدار الأوبرا المصرية، ومن أشهر الفنانين الذين غنوا جبار، الفنان المغربي عبده شريف الذي رحل عن عالمنا في مارس الماضي، وقال أحد أصدقائه أنها كانت السبب في رحيله.

أجهد نفسه في غناء جبار.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عبده شريف

كشف الفنان المغربي نعمان لحلو، اللحظات الأخيرة في حياة الفنان عبده شريف، قائلا إنه كان متواجد برفقتهم وبدأ في غناء «جبار»، وبعد أقل من ساعة تعرض إلى أزمة قلبية مفاجأة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة الدار البيضاء، التي لفظ فيها أنفاسه الأخيرة، ليعلن الأطباء وفاته عن عمر يناهز الـ52 عاما.

وأوضح في لقاء تلفزيزيوني، تفاصيل السهرة الغنائية التي جمعت عبده شريف وعدد من أصدقائه قبل ساعات من رحيله، قائلا: «عبده أجهد نفسه في أغنية جبار بسبب الطلعات القوية بها، وهو كان يعاني من ضعف في عضلة القلب».