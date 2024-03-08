وفاة المطرب المغربي عبده شريف.. وسميرة سعيد تنعاه: «موهبة كبيرة»

أعلنت الفنانة سميرة سعيد، وفاة المطرب المغربي عبده شريف، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة، وكذلك موعد ومكان الجنازة والعزاء.

سميرة سعيد تنعى الراحل عبده شريف

ونشرت سميرة سعيد، صورة للراحل، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «صدمة كبيرة.. وفاة عبده شريف.. موهبة كبيرة كانت تستحق ان تكون في صدارة الغناء العربي.. الله يرحمك.. وإنّا لله وإنّا اليه راجعون».

عبده شريف، هو مطرب مغربي، من مواليد العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ينتمي لعائلة فنية عريقة فهو ابن شقيق عبد الوهاب أكومي أحد رواد المدرسة الكلاسيكية للموسيقى العربية، وتلميذ محمود السعدي العضو المؤسس للظاهرة الموسيقية الشعبية خلال سنوات السبعينات، الفرقتين الأسطوريتين ناس الغيوان وجيل جلالة).