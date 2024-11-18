وزير البترول يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية «iFC» سبل التعاون المشترك

زار وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مصر، برئاسة فاليري ليفكوف المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة، والتقى بوزير البترول المهندس كريم بدوي، وجرى خلال اللقاء، بحث فرص الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وتعزيز التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية.

وأوضح «بدوي» أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة سبل دعم التعاون المختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية، في ظل الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع البترول والغاز المصري، بالإضافة إلى مشروعات التحول الطاقي والطاقة الخضراء.

زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي للدولة

أضاف أنه جرى استعراض الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين، في ضوء خطة الوزارة التي تستهدف زيادة مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليا، إلى ما يتراوح بين 5- 6%، لافتا إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور في ذلك، وهو ما تتبناه المؤسسة، وتعمل على زيادة مشاركته سواء في قطاع الطاقة أو قطاع التعدين.

وقالت فاليرى ليفكوف، إن مصر من بين الدول الأفريقية التي تتمتع بفرص استثمارية جاذبة، وهناك تعاون وثيق معها خلال الفترة الماضية، وأن المؤسسة تتطلع إلى زيادة هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، سواء في قطاع الطاقة أو قطاع التعدين، لافتاً إلى أن المؤسسة تساعد في توفير الأسواق لجذب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة والمعادن والتعدين، والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة.