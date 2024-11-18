آسر ياسين: السدير مسعود كان مريح كل الممثلين في تصوير «موعد مع الماضي»

أعرب الفنان آسر ياسين عن سعادته البالغة بمشاركته في مسلسل «موعد مع الماضي» وعرض أول حلقتين، ليلة أمس، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

آسر ياسين: لما بتشتغل مع نجوم كبار لازم تكون مطمن

وقال آسر ياسين: «لما بتشتغل مع نجوم كبار لازم تكون مطمن، وإحنا في العمل ده كنا مع كوكبة كبيرة من الفنانين، الذين يملكون أدوات وموهبة كبيرة، وشرف كبير لأي نجم يشتغل معاهم».

وأضاف: «كمان المخرج السدير مسعود كان مدخلني في المود من خلال الإضاءة واللوكشين، وكان مريح الممثلين ودائما بيخلي كل الكاست بيفكر معاهم، ودا اللي بتمنى يكون في كل المخرجين».

أحداث المسلسل

مسلسل موعد مع الماضي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، بعدما فقد يحيى شقيقته نادية في رحلة غوص، يتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، يعود «يحيى» بعد 15 عامًا.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم، آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، صبا مبارك، ركين سعد، شيرين رضا، والمسلسل من تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود.