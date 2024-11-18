رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حزب الله يعلن اغتيال 4 من عناصر الحزب.. ومسؤول المكتب الإعلامي

كتب:

عمرو هلال
04:54 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
حزب الله

حزب الله

أعلن حزب الله، اغتيال 4 من عناصره إلى جانب مسؤول مكتبه الإعلامي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

اقرأ المزيد:

حزب الله: قصفنا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مقر قيادة اللواء الغربي

«القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف المناطق الحدودية الإسرائيلية بالصواريخ

حزب الله يطلق رشقة صاروخية تجاه الجليل الغربي.. وإسرائيل تعلن إصابة مستوطنين

باحث سياسي: اغتيال إسرائيل لمسؤول العلاقات العامة لـ«حزب الله» دليل على خوفها
بقلم عمرو هلال