حزب الله يعلن اغتيال 4 من عناصر الحزب.. ومسؤول المكتب الإعلامي كتب: عمرو هلال 04:54 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024 حزب الله أعلن حزب الله، اغتيال 4 من عناصره إلى جانب مسؤول مكتبه الإعلامي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حزب الله: قصفنا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مقر قيادة اللواء الغربي «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف المناطق الحدودية الإسرائيلية بالصواريخ حزب الله يطلق رشقة صاروخية تجاه الجليل الغربي.. وإسرائيل تعلن إصابة مستوطنين باحث سياسي: اغتيال إسرائيل لمسؤول العلاقات العامة لـ«حزب الله» دليل على خوفها حزب الله حزب الله اللبناني القاهرة الإخبارية مسؤول مكتبه الإعلامي بقلم عمرو هلال