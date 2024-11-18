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سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.. تراجع بأكثر من 1400 جنيه منذ بداية الشهر

كتب:

وليد عبد السلام
05:30 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
جنيه ذهب

جنيه ذهب

سجَّل سعر الجنيه الذهب في مصر، 28 ألفًا و856 جنيها في الصاغة المصرية، اليوم الاثنين 18-11-2024، ليكون قد انخفض بنحو 1464 جنيهًا منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، حيث كان يتداول عند 30 ألفًا و320 جنيها في 1 نوفمبر 2024.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ونرصد من خلال السطور التالية، سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، وفقا لآخر تحديث معلن من شعبة الذهب، ومؤسسة جولد بيليون.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

يسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 28 ألفًا و856 جنيها للشراء، و28 ألفًا و846 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم

ويبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة المصرية، 4126 جنيهات للشراء، و4113 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3610 جنيهات للشراء، و3600 جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب بالدولار

ويسجل سعر أوقية الذهب بالدولار الآن، نحو 2609 دولارات للشراء، و2608 دولارات للبيع.

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بقلم وليد عبد السلام