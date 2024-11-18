محافظ الإسماعيلية: نستهدف بؤر القمامة والنباشين بحملات يومية

قال اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، أنه يجري استهداف بُؤر النباشين في الشوارع والميادين للقضاء على ظاهرة النباشين المُقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمُواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

وأضاف محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي، أن الحملات تتم بالتعاون مع الوحدات المحلية للأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وشرطة المسطحات والبيئة واستهدفت رفع النباشين من نطاق، قسم أول القديم، ومنطقة ميدان الممر، وخلف نزل الشباب، ومنطقة التموين، بالإضافة إلى إزالة ورفع المخلفات بواسطة سيارات الأحياء.

وأكد محافظ الإسماعيلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة.

إزالة تعدٍّيات بالبناء المخالف بمركز ومدينة القنطرة غرب

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن حملة مُكبرة اليوم في مدينة القنطرة غرب تمكنت من التصدي لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

حملات لإزالة عدد من المخالفات

وأضاف البيان أنه تمت إزالة عدد من المٌخالفات عبارة عن غرفة من الطوب الأبيض، وبناء أساسات منزل بمنطقة عزبة الهدى، وإزالة 3 أسوار مٌخالفة وإزالة فورية لمضيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الحالات.