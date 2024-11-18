محمد علاء: كنت فرحان زي الطفل لما جالي دور في مسلسل موعد مع الماضي

تحدث الفنان محمد علاء عن كواليس دوره في مسلسل «موعد مع الماضي»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في أحد الفنادق بمنطقة وسط البلد.

وقال محمد علاء: «أنا متفرجتش على النسخة الأجنبية للعمل، والشخصية بتاعتي اتعملت بشكل جديد خالص عن الأجنبي، وقعدت فترة كبيرة مع المخرج السدير مسعود عشان نوصل لشكل محترف، والدور دا كله بيتعامل بالعيون ودا شيء صعب، واتبسط جدا لما شوفت العمل امبارح»

وأضاف: «لما جالي شخصيتي في مسلسل موعد مع الماضي، كتت عامل زي الطفل، لأن كنت مبسوط بأن المخرج السدير مسعود شايفني في المنطقة دي، وقعدنا حضرنا كتير أنا وهو وفي أول يوم تصوير قالي هو دا اللي أنا عايزه بظبط، ومكنتش قلقان لأني اشتغلت معاه قبل كدا وعارف هو بيعمل إيه».

يذكر أنه تم عرض حلقتين من مسلسل «موعد مع الماضي»، أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بحضور جميع أبطاله وصناعه.