كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر خلاله سيارة مطموسة لوحاتها الخلفية بالقاهرة
كتب:
محمد بركات
05:54 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
سيارة مطموسة لوحاتها
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سيارة مطموسة لوحاتها الخلفية من خلال طيها من أحد الأطراف بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة محل الفحص وقائدتها (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم)، وبمواجهتها أقرَّت بعدم علمها بطي اللوحات لشرائها السيارة حديثاً من أحد الأشخاص ولدى علمها بالواقعة استعدلتها لوضعها الصحيح.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدتها.