انطلاق فعاليات السجادة الحمراء لفيلم «فيتوريا» بمهرجان القاهرة السينمائي

انطلقت منذ قليل، فعاليات السجادة الحمراء للفيلم المجري «فيتوريا»، الذي يعرض ضمن المسابقة الدولية، في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تفاصيل فيلم فيتوريا

وفيلم فيتوريا أحداثه حقيقية، ويشارك خلاله ممثلين غير محترفين، يجسدون حياتهم الخاصة.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 83 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، من إخراج ليساندر كاسيجولي، وكيسي كوفمان.