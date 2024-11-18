ركين سعد: تجربة عرض «موعد مع الماضي» في مهرجان القاهرة كانت مبهرة

أشادت الفنانة ركين سعد بتجربة عرض مسلسل موعد مع الماضي، أمس، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وقالت ركين سعد، خلال المؤتمر الصحفي لأبطال مسلسل «موعد مع الماضي» المقام في أحد الفنادق بالقاهرة، «قبل ما بختار أدواري أول حاجة ببص عليها هي الورق والشخصية، وبسأل هل هتضيف ليا ولا لأ».

وأضافت: «الحمدلله أنا اشتغلت مع ناس كبيرة وعندهم تاريخ كبير، وأنا اتبسطت جدا إمبارح وأنا بشوف المسلسل على شاشة عرض كبيرة مع الجمهور، لأني دا بحسه في الأفلام مش مسلسلات، فكانت تجربة جيدة، وكنت مبهورة وأنا بشوف العمل إمبارح».

مسلسل موعد مع الماضي، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، صبا مبارك، ركين سعد، شيرين رضا، والمسلسل من تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود.