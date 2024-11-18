البنك المركزي يتيح استقبال أموال المصريين بالخارج عبر انستاباي

أعلنت الصفحة الرسمية لتطبيق إنستاباي، إتاحة استقبال الحوالات الخارجية عبر التطبيق الذي يشرف عليه البنك المركزي المصري، وذلك قبل نهاية 2024.

إجراء التحويلات من الخليج إلى مصر خلال شهرين

ووفقا لتصريحات وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع إيهاب نصر، فإنه سيتاح إجراء التحويلات من دول الخليج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي خلال شهرين كحد أقصى.

11,5 مليون مستخدم لإنستاباي وشبكة المدفوعات اللحظية

وكشف وكيل مساعد محافظ «المركزي»، في تصريحاته خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض ومؤتمر «PAFIX» الخاص بـ المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، اليوم، أن عدد عملاء شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي ارتفع إلى 11,5 مليون شخص خلال عامين، مشيرا إلى أنه من المرتقب إطلاق خدمة الدفع للتجار عبر إنستا باي في 2025.