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أعضاء بالكنيست يقاطعون كلمة نتنياهو بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة

كتب:

محمد عزالدين
06:05 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
نتنياهو

نتنياهو

قاطع أعضاء من الكنيست كلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، واتهموه بأنه يشجع على التهرب من الخدمة العسكرية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

كما احتجت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، أثناء إلقاء نتنياهو كلمة أمام الكنيست.

وأخرج أمن الكنيست بعض عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، من منصة الجمهور، خلال كلمة لنتنياهو.

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