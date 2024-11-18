أعضاء بالكنيست يقاطعون كلمة نتنياهو بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة

قاطع أعضاء من الكنيست كلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، واتهموه بأنه يشجع على التهرب من الخدمة العسكرية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

كما احتجت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، أثناء إلقاء نتنياهو كلمة أمام الكنيست.

وأخرج أمن الكنيست بعض عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، من منصة الجمهور، خلال كلمة لنتنياهو.