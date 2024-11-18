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نتنياهو: لو فعل حزب الله ما خطط له لتعرضنا لأضعاف أحداث 7 أكتوبر

كتب:

عمرو هلال
06:15 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
نتنياهو

نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «نجحنا في إحداث أضرار لأكثر من 80%؜ من القدرات الصاروخية لحزب الله، وكانت خططنا أن نصعد على جبهة لبنان في أكتوبر، لكن اضطررنا إلى تبكير ذلك»، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد نتنياهو أن خطر الكشف عن أحد قدرات إسرائيل سرع التصعيد على لبنان، مشددا على أنه لو فعل حزب الله ما خطط له لتعرضنا لأضعاف ما تعرضنا له في السابع من أكتوبر، من العام الماضي، موضحا أنه طلب من الجيش بلورة خطة للقضاء على قدرات الحكم لحركة حماس.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ساعدتهم كثيرا في بداية الحرب، لكن لاحقا طرحت أسئلة حول استمرارها في ذلك.

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