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محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مبان مخالفة بطوخ

كتب:

حسن صالح
06:34 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
إزالة مخالفات البناء بطوخ

إزالة مخالفات البناء بطوخ

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، إزالة 4 طوابق مخالفة من أحد الأبراج السكنية بمدينة طوخ، في إطار حملات المحافظة المكثفة لمُكافحة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة للقانون.

تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة

رافق محافظ القليوبية في الجولة اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وجرى اتخاذ الإجراء الحاسم تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة من الجهات المختصة، التي تُؤكد ضرورة تطبيق القانون حفاظًا على المصلحة العامة وسلامة المواطنين.

التعامل بحزم مع كافة أشكال التعديات

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل بحزم مع كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة، وأن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على حقوق المواطنين، مُوجها بضرورة تشديد الإجراءات الرقابية لمنع تكرار مثل هذه المُخالفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد المحافظ أهمية التعاون بين كل الجهات المعنية لمُكافحة التعديات، مشيدًا بالجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية، كما دعا المحافظ المُواطنين إلى الالتزام بالقانون، والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء، مُشيرًا إلى أن المحافظة تقدم كل التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفاتهم.

ووجه المحافظ رسالة واضحة للمواطنين مُفادها أن الدولة لن تسمح بأي تجاوز للقانون، وأن الجميع مُطالب بالالتزام بالقواعد واللوائح المُنظمة للبناء، كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية للإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

واكد المحافظ عزم المحافظة على مكافحة التعديات بكل حزم، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف وأن هذه الإجراءات رسالة واضحة للمخالفين بأن القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء

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