حكاية فيلم جمع «النمر الأسود» ومنى زكي رغم رفض محمد خان

وكأنها ابنته التي لم ينجبها، فشاءت الأقدار أن ينتهي اسماهما بـ«زكي»، وجمعتهما العلاقة الإنسانية التي جعلته يؤمن إيمانا كبيرا بموهبتها ويكون داعما لها بشكل كبير، وأيضا جمع الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة منى زكي نفس يوم الميلاد الذي يمر اليوم الموافق 18 نوفمبر.

محمد خان لم يكن مقتنعا

دعم الفنان أحمد زكي للفنانة مني زكي كان من اللحظة الأولى في تعاونه معها، حيث إنها كانت واحدة من ضمن المرشحين لتجسيد شخصية السيدة جيهان السادات في فيلم أيام السادات الذي قدم بطولته، وذلك بين عدد من الفنانات المرشحات اللاتي كان من بينهن نيللي كريم وحلا شيحة.

ولكن لم يكن مخرج العمل محمد خان مقتنعا بالفنانة منى زكي في البداية إطلاقا، لدرجة وصلت إلى أنه أجرى لها ثلاثة اختبارات أداء ورفضها في المرتين الأولى والثانية، وقالت عن هذا فى تصريحات تليفزيونية، إنها حزنت للغاية لأنها كانت تريد أن تعمل مع بطل العمل والمخرج.

إصرار أحمد زكي منح «منى» الفرصة

ولكن إصرار الفنان أحمد زكي على الفنانة منى زكي وإيمانه بموهبتها جعلها تخضع للاختبار للمرة الثالثة، وبالفعل تنجح في الحصول على الدور الذي قدمته ببراعة شديدة جعلها تحصل على وسام الجمهورية عن دورها في العمل.