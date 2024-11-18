لابيد: نتنياهو أثبت عدم جدارته بثقة الإسرائيليين

شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على ضرورة إيمان نتنياهو بأن واجبه الأسمى والأهم هو إعادة المحتجزين من غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن حكومة نتنياهو غير مستعدة للتضحية بأي شيء من أجل إعادة المحتجزين من غزة.

وأضاف: «جنودنا يقتلون في ساحات المعارك، والجيش يعلم جيدا لماذا أقدم نتنياهو على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت».

وواصل: «المحتجزون في غزة منذ أكثر من عام والاقتصاد ينهار، بينما يسعى نتنياهو لتمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية».

واستكمل يائير لابيد: «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثبت أنه غير جدير بثقة الإسرائيليين».