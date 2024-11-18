«القابضة للمطارات» تشارك في الجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الأفريقية

شاركت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في المعرض المصاحب للدورة الـ56 للجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA)، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الحالي تحت رعاية وزارة الطيران المدني، ممثلة في شركة مصر للطيران.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على المشاركة في الفعاليات الدولية بشكل عام، والأفريقية بشكل خاص.

خدمات شركة الطيران المصرية

وصرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة القابضة تسعى دائمًا لدعم التعاون الفعّال مع كافة الدول، خاصة الدول الأفريقية، وتقديم خدماتها للأشقاء الأفارقة، سواء كانت خدمات تدريبية أو استشارية أو ملاحية. كما تبرز الشركة التجربة المصرية الرائدة في مجال المطارات على مستوى القارة الأفريقية.

وأكد المهندس «عرب» أن الشركة القابضة تضع كافة إمكانياتها لتقديم الدعم المعلوماتي والفني والمعنوي، انطلاقًا من واجب مصر الريادي تجاه الأشقاء الأفارقة.

التعاون في مجالات التدريب بمجالات الطيران

وشاركت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في المعرض المصاحب للاجتماعات، من خلال جناح يضم كل من شركة ميناء القاهرة الجوي، الشركة المصرية للمطارات، شركة تكنولوجيا معلومات الطيران، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وتم عرض إمكانيات تلك الشركات وسبل التعاون في مجالات التدريب، وكذلك منح الشهادات المعتمدة للمراقبين الجويين في اللغة الإنجليزية، وفتح خطوط جوية جديدة في المطارات المصرية.

كما شاركت الشركة القابضة في ورش العمل والجلسات الحوارية المقامة على هامش الاجتماعات، من خلال محاضرة، بعنوان «كيف يتحول مطار القاهرة إلى مطار محوري عالمي من خلال الابتكار في الاستثمارات وتعزيز الاتصال؟».

ناقشت المحاضرة التي قدمها الملاح خالد الألفي، مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية والاقتصادية والتخطيط، كيفية تحويل مطار عادي إلى مطار محوري (Hub Airport)، حيث يتطلب ذلك بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات عدد كبير من المسافرين وشركات الطيران، وتسهم في جعل المطار مركزًا رئيسيًا للرحلات الجوية من خلال توسيع مدارج الطائرات ومرافق الطيران لاستيعاب حركة الطائرات المتزايدة، بما في ذلك الطائرات الضخمة.

إنشاء مرافق شحن جوي متقدمة لدعم حركة نقل البضائع

كما تتضمن التطويرات إنشاء مرافق شحن جوي متقدمة لدعم حركة نقل البضائع، بالإضافة إلى التوسعات في مباني الركاب (الترمينال) من خلال بناء مبانٍ حديثة وواسعة يمكنها استيعاب أعداد كبيرة من الركاب، مع توفير مساحات انتظار مريحة وخدمات متعددة وصالات مخصصة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، بهدف توفير تجربة سفر فاخرة، ولا يغفل المطار أيضًا توفير مساحات تجارية وخدمات إضافية للركاب، مع مراعاة الاستدامة وكفاءة الطاقة.