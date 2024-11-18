وزير العمل ينتصر لمواطن تعرض لتعامل غير لائق ويوقف الموظف المخالف (فيديو)

انتصر وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، لحق المواطن الطاهر السيد عبد العزيز، بعد تعرضه لتعامل غير لائق من أحد موظفي مكتب عمل غرب مدينة نصر.

الوزير يستقبل المواطن بمكتبه

استقبل الوزير المواطن الطاهر السيد عبد العزيز في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح له أن الوزارة لن تسمح بتعرض أي مواطن لتعامل غير لائق أثناء الحصول على الخدمات من مديريات ومكاتب العمل في جميع المحافظات.

وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائمًا ما تشدد على احترام المواطن والحفاظ على حقوقه، مشيرًا إلى أن ما حدث اليوم هو رسالة تؤكد سرعة تعامل الحكومة مع أي موظف يتجاوز حدوده مع المواطنين.

إيقاف الموظف المسؤول عن الواقعة

وأكد بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم، أن الوزير محمد جبران قرر إيقاف الموظف المسؤول عن الواقعة وإحالته للتحقيق.

من جانبه، قال وزير العمل إن توجيهاته اليومية لمديريات العمل تركز دائمًا على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، لافتًا إلى أن بابه مفتوح أمام المواطنين.

ووجه المواطن الطاهر السيد عبد العزيز شكره وتقديره للوزير على إنصافه، واصفًا الموقف بأنه «جبر خاطره»، مؤكدًا أنه يشعر الآن بكرامته واحترام الحكومة لحقوقه كمواطن وتعامُلها معه بشكل كريم.