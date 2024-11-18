أمين الفتوى يوضح حكم التنكيس في قراءة القرآن (فيديو)

أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج شرعي في العودة إلى الآيات أو الأجزاء التي تم نسيانها أثناء تلاوة القرآن في الصلاة، وذلك في رده على سؤال سيدة حافظت على القرآن، ونَسِيَت في أثناء التلاوة في الصلاة عددًا كبيرًا من الآيات، وتريد أن تعرف الحكم الشرعي في هذا.

وقال «ربيع»، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس» اليوم الاثنين: «السيدة الكريمة التي تسأل عن القراءة بين الأجزاء، إذا انتقلت من الجزء 17 إلى الجزء 18 وتذكرت أنها نسيت بعض الآيات، فلا مشكلة في أن تعود لتكمل الآيات التي نسيتها من الجزء 17، ثم تواصل قراءتها، هذا ليس من باب التنكيس كما يظن البعض».

ما هو التنكيس في قراءة القرآن؟

وأضاف: «ما يُعتبر تنكيسًا هو عندما أقرأ السورة بشكل مقلوب أو معكوس، مثل أن أبدأ بآية في نهاية السورة ثم أعود لقراءتها من البداية، وهذا خطأ وغير جائز شرعًا، لكن إذا قرأت سورًا متتالية بشكل طبيعي، مثل قراءة سورة الإخلاص ثم سورة الكافرون، فلا حرج في ذلك».

التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم

وأكد أن العودة لاستكمال الآيات أو الأجزاء التي تم نسيانها أثناء التلاوة أمر طبيعي ولا يتعارض مع التلاوة الصحيحة، المهم هو استمرارنا في قراءة القرآن الكريم والتفاعل معه، ولو نسي القارئ جزءًا أو آية أثناء التلاوة، يمكنه أن يرجع إليها في اليوم التالي دون أي مشكلة.