محافظ الغربية: مبنى مدينة المحلة الجديد نقلة نوعية في الخدمات الحكومية

أشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمعدلات الإنجاز في أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الجديد، مؤكدا توفير كل سبل الدعم الممكنة لتسريع العمل، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تظهر لضمان إتمام المشروع في الوقت المحدد.

تطوير البنية التحتية

وأشار «الجندي» إلى أن مشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الجديد، يأتي ضمن جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة لأهالي المحلة الكبرى.

وأكد محافظ الغربية حرصه على متابعة مستجدات العمل بمشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد، الذي يتم تنفيذه وفق أحدث المعايير الهندسية لتلبية احتياجات المواطنين.

تفاصيل المشروع

وأشار محافظ الغربية إلى أن مشروع مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد، يقوم على مساحة 2842 مترًا مربعًا في شارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، ويتكون المبنى من دور أرضي و6 أدوار علوية، كما يضم المجلس الجديد مكتبًا إلى محافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، وأيضا مركز خدمة مواطنين متطور، هذا بالإضافة إلى مجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تقدم الخدمات بشكل مميكن وسريع.