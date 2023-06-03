9 معلومات عن مجلس مدينة المحلة الجديد.. مساحته 2800 متر

تجري أعمال التطوير داخل مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على قدم وساق منذ نحو عام، من أجل إعادة المظهر الحضاري داخل المدينة العمالية، والتي تشهد إنشاء العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في إطار حرص المحافظة على توفير حياة كريمة للمواطنين، ومن بين تلك المشروعات إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد.

المحلة قلعة صناعة الغزل والنسيج

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة حريصة على تنفيذ مشروعات تنموية شاملة داخل كافة مدن ومراكز المحافظة، ومن بين تلك المدن مدينة المحلة الكبرى، والتي لها تاريخ عمالي كبير، وتعد قعلة صناعة الغزل والنسيج بالشرق الأوسط.

وأضاف محافظ الغربية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم مناقشة أعمال إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد مع الشركة المنفذة، على أن يتم العمل على بناء المبنى الجديد بأحدث وسائل التطوير، وتم معاينة أرض المشروع من قبل الشركة المنفذة واستلام الموقع تمهيدا لبدء العمل.

مجلس مدينة المحلة الكبرى

ويتكون مجلس مدينة المحلة الجديد من 6 طوابق، ومساحته 2842 مترا، ويقام على أرض المرفق القديم بمدينة المحلة الكبرى، ومصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات مواطني المدينة، حيث يضم مكتبا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، ومجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.