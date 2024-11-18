حسام حسن يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام بتسوانا في تصفيات أفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، على تشكيل المنتخب أمام بتسوانا، في اللقاء المُقرر له الساعة الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بتسوانا

ومن خلال متابعة تدريبات «الفراعنة»، فمن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد حمدي.

الوسط: محمود صابر – نبيل عماد دونجا - مروان عطية.

الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش.

منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر والشورت الأبيض

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبتسوانا، المقرر له الساعة الخامسة مساء غد الثلاثاء، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب بتسوانا القميص الأبيض في الأزرق.