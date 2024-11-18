مصطفى شوبير ينافس على جائزة أفضل حارس في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الاثنين، عن القائمة النهائية لحراس المرمى المرشحين للتتويج بجائزة أفضل حارس في أفريقيا لعام 2024.

وتواجد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، على رأس قائمة الحراس المرشحين للتتويج بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا، عقب المستوى الكبير الذي ظهر عليه مع «الأحمر»، في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

المرشحون النهائيون لأفضل حارس في أفريقيا

وينافس مصطفى شوبير كل من الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، والإيفواري يحيى فوفانا، حارس مرمى أنجيه الفرنسي والمنتخب الإيفواري، وستانلي نوابيلي، حارس مرمى المنتخب النيجيري وفريق تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى الجنوب أفريقي رونين ويليامز، حارس مرمى صن داونز.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يوم 16 ديسمبر المقبل، في مدينة مراكش بالمغرب.