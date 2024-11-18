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عاجل| نجم الزمالك ينافس ثنائي الأهلي على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

كتب:

عمر القاضي
06:40 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن القائمة المختصرة لأفضل لاعب داخل القارة، التي يتواجد بها 5 لاعبين فقط، وتشهد منافسة بين لاعبي الأهلي والزمالك للفوز بالجائزة.

ويتنافس أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسين الشحات، وحارس المرمى مصطفى شوبير، على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2024.

كما يتواجد بجوار الثلاثي المصري، البوركيني إيسوفو دايو، لاعب نهضة بركان المغربي، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز، حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي.

استبعاد 5 لاعبين من سباق الفوز بجائزة أفضل لاعب

واستبعد «كاف» 5 لاعبين من سباق الفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، وهم الغانيان عبد العزيز عيسى وجون أنطوي، ثنائي دريمز الغاني، بالإضافة للتونسي أمان الله مميش، حارس الترجي التونسي، وزميله التونسي ياسين مرياح، بجانب الجزائري أسامة بن بوت، حارس مرمى اتحاد العاصمة الجزائري.

موعد إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة 

ومن المقرر الإعلان عن جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي «كاف»، التي ستقام في مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر المقبل.

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